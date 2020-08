Kommunalwahl in Voerde : CDU Voerde zieht ihren Ratskandidaten Stefan Kehr zurück

Kommunalwahl in Voerde

Der Marktplatz und das Rathaus in Voerde (Symbolbild). Die CDU zieht einen ihrer Kandidaten für den Stadtrat zurück. Foto: Zehrfeld

Voerde Nach Auskunft der CDU Voerde ist Kehr am Donnerstag von allen Funktionen in der Partei zurückgetreten. Er wird aber trotzdem auf dem Wahlzettel stehen.

Die CDU in Voerde distanziert sich von einem ihrer Ratskandidaten. Stefan Kehr sei „mit sofortiger Wirkung von allen Funktionen in der Partei und der Fraktion zurückgetreten, selbstverständlich auch von seiner Kandidatur für die Kommunalwahl. Er hat der Partei gegenüber auch schon seinen Austritt erklärt“, sagte am Donnerstagmittag der Vorsitzende des Voerder CDU-Stadtverbands und Bürgermeisterkandidat, Frank Steenmanns. Die Rede ist von „persönlichen Gründen“.