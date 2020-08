Bauhof am Lippeweg in Drevenack : Anhänger mit mobiler Tankstelle gestohlen

Bauhof am Lippeweg in Drevenack

Bislang noch unbekannte Täter stahlen in der Zeit zwischen Mittwoch, 15.05 Uhr, und Donnerstag, 12. Uhr, vom Bauhof am Lippeweg in Drevenack einen Anhänger, wie die Polizei mitteilt. Der offene Kastenanhänger, der auf das Kennzeichen E-LV 7054 zugelassen war, ist mit einer mobilen Tankstelle beladen gewesen. Darin befanden sich etwa 400 Liter Diesel. Hinweise an die Polizei in Hünxe, Telefon 02858 91810-0.