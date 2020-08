Kreis Wesel : Ohne Krawattenpflicht: Neuer Dresscode bei der Volksbank

Ohne Krawatte: Die Vorstände Claus Overlöper, Marc Indefrey, Ulf Lange (v. l.). Foto: Voba

Kreis Wesel Für die Bank ist es eine Zäsur, für Kunden zunächst wohl ungewohnt: Die Volksbank in Rees geht neue Wege in Modefragen. Dort dürfen jetzt Mitarbeiter die Kleidung tragen, in der sie sich wohlfühlen.

Die Banker der Volksbank Rhein-Lippe eG gehen künftig in deutlich lockererer Kleidung ihrer Arbeit nach. Krawatte ist nicht mehr Pflicht, Turnschuhe sind erlaubt. Man wolle die „Vielfältigkeit und Individualität beim Kleidungsstil sowie die Nähe zum Kunden“ noch besser darstellen, teilte die Volksbank mit. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen ihre Garderobe für den Bankalltag nun individuell und eigenverantwortlich auswählen können.

Marie Brand, die seit rund einem Jahr im Personalmanagement der Volksbank Rhein-Lippe tätig ist, hat das Projekt an der Spitze einer sechsköpfigen Arbeitsgruppe geleitet. „Wir wollen eventuelle Ungleichheit abbauen und sowohl unseren Mitgliedern als auch den Kundinnen und Kunden auf Augenhöhe begegnen“, sagt sie. Neben der nicht mehr verpflichtenden Krawatte seien nun auch Sneaker zum Anzug oder eine Jeans erlaubt. Mehr Lockerheit bei der Kleiderwahl ist auch bei der weiblichen Belegschaft angesagt. Bluse, Blazer oder das schicke Kostüm sind nun kein Muss mehr, bedeckte Schultern keine zwingende Vorschrift.

Beim neuen Dresscode setzt die Volksbank Rhein-Lippe stark auf die Eigenverantwortung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Wir wollen beim Outfit nicht das Rad neu erfinden. Unsere Kolleginnen und Kollegen können und sollen sich den Anlässen entsprechend kleiden“, sagt Marie Brand.