Langenfeld : Radfahrer schwer verletzt

Der Radfahrer wurde von diesem Wagen erfasst. Foto: Patrick Schüller

Langenfeld (elm) Am Freitagabend wurde ein 23-jähriger Radfahrer bei einem Unfall auf der Elberfelder Straße in Langenfeld schwer verletzt. Gegen 23 Uhr war eine 26-jährige Solingerin mit ihrem VW auf der B 229 in Richtung Solingen unterwegs, als in Höhe der Heidackerstraße der von links kommende Radfahrer die Straße überquerte.

