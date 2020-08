Angriff auf Mann in Duisburg : Versuchter Totschlag - Polizei fahndet nach fünf Männern

Duisburg Nach dem Angriff auf einen Mann in Duisburg fahndet die Staatsanwaltschaft nach fünf Tatverdächtigen. Sie sollen ihr Opfer mit Messern und Eisenstangen schwer verletzt haben.

Wie die Duisburger Polizei und die Staatsanwaltschaft am Freitagabend mitteilten, wurde ein 23-Jähriger am frühen Mittwochmorgen gegen 4 Uhr beim Verlassen der Wohnung auf dem Weg zur Arbeit von fünf Männern attackiert und schwer verletzt. Die Männer im Alter zwischen 20 und 31 Jahren griffen ihn demnach mit Eisenstangen und Messern an, als er in sein Auto steigen wollte.