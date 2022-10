Maskierter droht mit Schusswaffe : Unbekannte rauben Dinslakener Auto auf offener Straße

Dinslaken Am Montag hat es in Dinslaken einen schweren Raubüberfall gegeben. Zwei Unbekannte haben einen 50-Jährigen vor einer Bank abgepasst, um ihm Geld und Auto zu rauben. Die Täter sollen bewaffnet gewesen sein.

Am Montagmorgen gegen 7.50 Uhr ist ein 50 Jahre alter Mann an der Sterkrader Straße in Hiesfeld Opfer eines schweren Raubüberfalls geworden. Der Mann hatte Geld von einem Bankautomaten abgeholt, als er zu seinem Auto zurückkehrte.