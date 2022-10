Anmeldungen zur Teilnahme noch möglich : Termin für Walsumer Weihnachtsmarkt steht fest

Walsum Am 26. November findet diesmal die traditionsreiche Veranstaltung auf dem Kometenplatz statt. Vereine Institutionen und Privatleute machen mit. Interessierte können sich noch anmelden.

In diesem Jahr entfallen die Standgebühren. Interessierte können sich bis zum 31. Oktober 2022 per E-Mail an b.kotlarek@stadt-duisburg.de oder l.koch@stadt-duisburg.de anmelden. Alternativ per Post in den Hausbriefkasten des Bezirksrathauses Walsum an der Friedrich-EbertStraße 152 in 47179 Duisburg einwerfen. Weitere Informationen gibt es telefonisch, montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr, bei Bettina Kotlarek (0203 283-5848) oder Luisa Koch (0203 283-5600).