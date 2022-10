Um Spende für Wunderfinder wird gebeten : Mit den Kalendern der Stadtwerke durch das Jahr

Dinslaken Das kommunale Versorgungsunternehmen wird im nächsten Jahr 120 Jahre alt. Deshalb hat es sich für seine Kalenderaktion etwas Besonderes einfallen lassen: Es gibt einen Familienplaner mit Gutscheinen.

Die Stadtwerke begleiten die Dinslakener Bevölkerung durchs Jahr. An 365 Tagen, 24 Stunden am Tag. Mit Strom, Gas, Wasser und Wärme, „Vor Ort. Ganz nah. Immer da“, wie es in ihrem Slogan heißt, aber auch mit ihren Kalendern, die sie alljährlich gegen eine Spende abgeben.