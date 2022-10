Katholisches Krankenhaus Dinslaken : Ein Mann leitet Kreißsaal im Vinzenz

Dinslaken Veljko Zivanovic hat die Aufgabe im katholischen Krankenhaus übernommen. Der 30-Jährige ist seit 2018 in Deutschland als Entbindungspfleger im Einsatz.

Veljko Zivanovic hat zum 1. Oktober die Funktion als leitender Entbindungspfleger im Kreißsaal übernommen. Veljko Zivanovic ist 30 Jahre alt, ausgebildeter Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger sowie Entbindungspfleger. Seit 2016 ist er in Deutschland als Entbindungspfleger im Einsatz.

„Wir freuen uns sehr, dass Herr Zivanovic die Leitung unseres Kreißsaals übernimmt und gemeinsam mit dem vielfältigen Team für die werdenden Eltern in der Umgebung Tag und Nacht zur Stelle ist“, so die pflegerische Bereichsleitung Michaela Rech. „Wir wünschen ihm für seine neue Aufgabe viel Erfolg.“

In der Zeit vom 1. Oktober bis zum 30. November werden Ursula Püttmann und Veljko Zivanovic noch gemeinsam die Leitung des Kreißsaals übernehmen und das Team aus 16 weiteren Hebammen unterstützen. Das Team begleitet in familiärer Atmosphäre rund 1000 Geburten im Jahr. In der Regel sind immer mindestens zwei Hebammen im Dienst. Bei Bedarf auch mehr.