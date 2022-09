Arbeitsbelastung muss erträglich sein : Die Verwaltung nicht überfordert werden

Die Welle der Arbeitsaufträge für die Verwaltung ebbt nicht ab. Foto: HSB

Meinung In der jüngsten Dinslakener Ratssitzung war es wieder zu erleben, dass von der Politik Arbeits- und Prüfaufträge an die Verwaltung gingen. Die ist allerdings teilweise bereits am Limit des Machbaren angelangt.