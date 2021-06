Hintergrund : Über 3100 Fälle für die Verbraucherberatung Dinslaken

Dinslaken Die Corona-Einschränkungen haben sich auf alle Lebensbereiche ausgewirkt. Die Dinslakener Beratungsstelle befasste sich im vergangenen Jahr mit sehr vielen Anfragen zur Verbraucherrechten im Lockdown.

Der Rat der Verbraucherberatung ist gefragt. In rund 3100 Fällen wandten sich im vergangenen Jahr Bürgerinnen und Bürger hilfesuchend an die Beratungsstelle in Dinslaken. Die Probleme waren vielschichtig: Gutscheine statt Geld zurück für ausgefallene Veranstaltungen und Reisen; vermeintliche schufafreie Sofortkredite, die sich als kostenpflichtige Prepaid-Karten entpuppten; Online-Bestellungen, die wochenlang unterwegs waren oder gar nicht eintrafen, wie Ulrike Grabowski, Leiterin der Beratungsstelle an der Duisburger Straße, bei der Vorstellung des Jahresberichtes 2020 erläuterte.