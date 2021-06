Verkehr Richtung Arnheim betroffen : Baustelle auf der A 3-Brücke in Hünxe

Hünxe/Wesel Ein Nadelöhr erwartet Autofahrer, die am Sonntag auf der Autobahn 3 in Richtung Arnheim unterwegs sind. Zwischen Hünxe und Wesel wird es eng.

Einen Schaden am Fahrbahnübergang der Autobahnbrücke über den Wesel-Datteln-Kanal in Hünxe wird am Sonntag, 13. Juni, repariert. Zwischen 8 und 18 Uhr fließt der Verkehr auf der A3 in Fahrtrichtung Arnheim zwischen den Anschlussstellen Hünxe und Wesel über die Standspur.