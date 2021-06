Vandalismus in Dinslaken : Schnellladesäule am Neutorplatz beschädigt

Dinslaken In Dinslaken gibt es eine Säule weniger, um Elektro-Autos aufzutanken. Blinde Zerstörungswut hat eine erst kürzlich eröffnete E-Tankstelle außer Betrieb gesetzt.

Die Schnellladesäule für Elektroautos am Neutorplatz ist beschädigt worden und muss repariert werden. Dies haben die Stadtwerke mitgeteilt. Das Unternehmen berichtet, dass die äußere Hülle des Steckers aufgerissen und die Schale in der Tür der Ladestation gebrochen ist. Augenscheinlich handelt es sich um einen Fall von mutwilliger Zerstörung. Erst Mitte April wurde die Schnellladestation am Neutorplatz von den Stadtwerken Dinslaken und ihrer Werbepartnerin, der Volksbank Rhein-Lippe, in Betrieb genommen. Sie wird wegen ihrer zentralen Lage und der technischen Vorteile, die sie bietet, sehr häufig genutzt.