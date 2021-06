Kreis Wesel ist nicht beteiligt : Keine Infos zum digitalen Impfpass

Kreis Wesel Dem Kreis Wesel liegen bislang keine Informationen darüber vor, in welcher Form die Impfzentren in die Einführung und Umsetzung der digitalen Impfnachweise eingebunden werden.

Der Kreis Wesel kann bislang noch keine genauen Angaben über die Ausstellung digitaler Impfnachweise in den Impfzentren machen. Das hat am Freitag Lars Rentmeister, Leiter des Kreis Weseler Krisenstabs, erklärt. „Die Gesundheitsämter und damit auch der Kreis Wesel sind nicht an der Einführung und Umsetzung der geplanten digitalen Impfnachweise beteiligt“, sagte Rentmeister. „Uns liegen derzeit auch keine belastbaren Informationen über Zeitpläne, Abläufe und Vorgaben vor, so dass wir aktuell leider noch nicht sagen können, in welchem Umfang bzw. an welcher Stelle und für welchen Personenkreis die Impfzentren in den Gesamtprozess involviert sein werden.“