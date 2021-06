Prima Klima : Fernwärmenetz in Voerde wächst weiter

Voerde Die Fernwärme Niederrhein führt Tiefbauarbeiten entlang der Friedhofstraße in Voerde aus. Ziel ist die Erschließung eines Neubaugebiets.

Die Fernwärmenetze von Voerde und Friedrichsfeld sollen in der Zukunft zusammenwachsen. Der Anfang für die neue Trasse ist gemacht. Dieser erste Bauabschnitt führt in Voerde von der Bahnhofstraße entlang der Friedhofstraße. Über eine Strecke von 600 Metern werden die Leitungen verlegt, die Fernwärmeversorgung Niederrhein plant für diese Arbeiten ein halbes Jahr ein. Dieser erste Bauabschnitt dient zur Erschließung des Neubaugebiets Rönskensfeld.

Die Arbeiten an der neuen Fernwärmeleitung an der Friedhofstraße begannen im April. Die Verlegung ist nach Einschätzung des Versorgungsunternehmens aufwändig. Und sie erfordert Maßarbeit. Schließlich soll die wassergespeicherte Wärme sicher und verlustfrei zu den Häusern transportiert werden. Deshalb werden einige Teile, die im Leitungssystem verbaut werden sollen, von den Monteuren vor Ort auf dem Lagerplatz Rönskenstraße passgenau vorgefertigt. Gearbeitet wird also abwechselnd am Lagerplatz und in der Baugrube. Und es bleibt nicht bei dieser einen Baustelle. Gleichzeitig übernimmt das Team noch die Unterquerung des Bahnhofs.

