Kooperation mit Partnern vor Ort : Stadtwerke bieten Rundum-Service für Elektroautos

Dinslaken Das Versorgungsunternehmen hat sich mit Partnern vor Ort zusammengeschlossen.

Seit drei Jahren können Elektrofahrzeuge in Dinslaken an öffentlichen Ladestationen der Stadtwerke Strom tanken. Fahrer von Elektrofahrzeugen oder Hybriden, die gern morgens mit vollem Akku in den Tag starten, soll der Öko-Strom der Stadtwerke demnächst nicht mehr nur ins Haus, sondern auch ins Auto kommen. Dafür hat der kommunale Energieversorger gemeinsam mit den Dinslakener Unternehmen Hasselkamp Elektrotechnik, Elektro van de Loo und Hesotec electrify ein Rundum-Angebot entwickelt, das privaten wie gewerblichen Nutzern Ladelösungen für Garagen, Stellplätze oder Firmenparkplätze bietet. Und dies von der ersten Beratung über die Installation von Wallboxen oder Ladesäulen bis zum eigenen Stromtarif fürs E-Auto. Die Kundenberater der Stadtwerke Dinslaken sind die direkten Ansprechpartner der Interessenten. Sie begleiten sie von der ersten Beratung bis zur Inbetriebnahme der Ladestation, erklärt das Versrgungsunernehmen. Die technischen Voraussetzungen werden in einem Vorab-Installations-Check von einem der beiden Elektrofachbetriebspartner geprüft. Passt alles, unterbreiten die Stadtwerke ein Komplettangebot inklusive Ladestation und Installation.