Handball : Niklas de Lede erzielt 13 Treffer für den MTV Rheinwacht Dinslaken II

Dinslaken/Walsum Der Spieler des Landesligisten zeigt beim 27:23-Sieg gegen den SC Bottrop eine starke Leistung. Auch die HSG Hiesfeld/Aldenrade II ist erfolgreich und setzt sich mit 32:24 gegen den VfB Homberg II durch. Der MTV Rheinwacht Dinslaken III kassiert in der Gruppe eins eine klare 19:31-Niederlage.

Die zweite Mannschaft der HSG Hiesfeld/Aldenrade hat nach dem 32:24 (12:11)-Erfolg über den VfB Homberg II nun schon sieben Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz in der Landesliga, Gruppe drei. „Das war diesmal sicherlich eine unserer stärksten Halbzeiten in dieser Saison“, sagte HSG-Trainer Jörg Schnier über den Auftritt seiner Schützlinge in den zweiten 30 Minuten.

„Nach der Anfangsphase haben wir den Faden verloren und kaum noch Gegenwehr geboten“, sagte MTV-Trainer Martin Terwiel. In Abschnitt zwei blieb der Toreabstand erhalten, wobei der MTV III vor allem den zwölffachen Vorster Torschützen Andreas Sulfyd nicht stoppen konnte. „Auch Finn de Lede und Florian Körner konnten uns an diesem Tag nicht helfen“, so Terwiel, der den Sieg der Gäste neidlos anerkannte. Wie überfordert der Gastgeber an diesem Tag war, zeigt die Tatsache, dass er selbst bei einer 5:2-Überzahl in der zweiten Halbzeit ohne Torerfolg blieb. Terwiel, wie auch die Vorster, staunten allerdings über die beiden Schiedsrichter, die eine ganz schwache Leistung abgeliefert hatten.