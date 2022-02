Neue Stationen in Düsseldorf : Wie Nutzer gemietete E-Scooter selbst laden

Düsseldorf Anbieter Tier hat ein neues System eingeführt, mit dem weniger Fahrten mit Autos nötig sein sollen, um die leeren Akkus auszutauschen und an anderer Stelle wieder aufzuladen. Die Nutzer müssen dafür mithelfen.

In Düsseldorf ist der Wechsel nach Angaben des Unternehmens an 29 Orten möglich. Zum Netzwerk gehören zum Beispiel das Internetcafé an der Heinrich-Heine-Allee, das Backcafé an der Hüttenstraße, der Kiosk an der Piwipp, die Post Am Wehrhahn, Computertechnik Isgen in Düsseltal sowie Feinkost Roschiano an der Suitbertusstraße. Tier wirbt damit, dass der „tägliche Betrieb des Unternehmens noch nachhaltiger gestaltet“ werde, da „weniger Betriebsfahrten benötigt werden, um E-Scooter mit neuen Batterien zu versorgen“.