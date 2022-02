Ausbau in Heiligenhaus : Stadtwerke nehmen weitere Ladesäulen für E-Autos in Betrieb

Heiligenhaus Insgesamt gibt es jetzt 18 Ladepunkte in der Stadt. Mit der App lassen sich die Standorte finden und auch aktuell nachverfolgen, welche Ladesäule gerade frei ist.

(RP) Die öffentliche Ladeinfrastruktur für Elektroautos in Heiligenhaus vergrößert sich: Bisher standen fünf Elektro-Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten zur Verfügung. Wegen der hohen Nachfrage wurden nun Ende Januar vier weitere Ladesäulen in Betrieb genommen. Damit sind nun 18 Ladepunkte im Stadtgebiet verfügbar. „Sie sind für jeden, der ein E-Fahrzeug nutzt, zugänglich und problemlos zu bedienen“, erklärt Dr. Jens Matics, Leiter Energiedienstleistungen der Stadtwerke Heiligenhaus.

Die Handhabung ist denkbar einfach: Das E-Auto wird mit dem mitgebrachten Kabel mit der Ladesäule verbunden. Dann startet der Kunde den Ladevorgang, wozu entweder mit dem Smart-Phone ein QR-Code an der Säule eingescannt wird, oder der persönliche Ladeschlüssel an die Ladesäule gehalten wird.

Den Ladeschlüssel kann jeder Kunde der Stadtwerke Heiligenhaus kostenlos auf der Homepage (stadtwerke-heiligenhaus.de/EDL) bestellen. Der Ladeschlüssel wird dann per Post zugestellt. Zunächst wird dann am PC oder Smartphone die Nutzung des Ladeschlüssels einmalig eingerichtet. Dazu wird die eindeutige Nummer des Ladeschlüssels mit den eigenen Abrechnungsdaten verknüpft. So erfolgen später die Autorisierung und Bezahlung an der Ladesäule.

„Wir kooperieren hier mit Europas größtem Netzwerk von Ladesäulen, dem Unternehmen Plugsurfing. Unsere Kunden können so deutschlandweit mehr als 30.000 und in Europa mehr als 220.000 Ladepunkte nutzen“, betont Jens Matics.

Alle verfügbaren Ladesäulen sind ganz einfach auf einer Landkarte am Smartphone dargestellt. Auch an eine Navigations-Funktion ist gedacht, damit die Kunden schnell an die „Stromtankstelle“ fahren können. Außerdem stellt die App dar, ob die gewünschte Säule gerade besetzt oder frei ist. Auch die Preise an den individuellen Ladestationen sind ersichtlich. In Heiligenhaus sind dies aktuell 48 ct/ kWh.