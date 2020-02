Zentrale Ablagefläche für Grablichter : Neue Grabstätte für Waldurnen in Friedrichsfeld

Neue Grabstätte für Waldurnen in Friedrichsfeld

Waldurnengrab auf dem Friedhof in Friedrichsfeld. Foto: sv

Voerde Der Wald als Bestattungsort ist noch eher ungewöhnlich, wird jedoch in der Bevölkerung häufig angefragt. Diese Anregung hat die Verwaltung in Voerde zum Anlass genommen, die Bestattungsart auf dem städtischen Friedhof zu erweitern.

Auf dem Waldfriedhof in Voerde-Friedrichsfeld, Hindenburgstraße 91, werden seit Januar 2020 biologisch abbaubare Urnen in Wald-Urnengrabstätten beigesetzt.

Es handelt sich nach Angaben der Stadt Voerde um eine naturbelassene, nicht befestigte Waldfläche, in der die Urnen beigesetzt werden. Für das Ablegen von Grabschmuck wie Pflanzen, Blumenvasen, Grablichtern oder ähnlichem wurde eine gesonderte ansprechende Fläche angelegt. Nur in dieser Bereich dürfen etwa auch Grablichter abgestellt werden, das ist aus Gründen des Brandschutzes so geregelt.