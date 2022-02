Politik in Neukirchen-Vluyn : CDU will E-Mobilität sozialverträglich machen

Neukirchen-Vluyn Kunden der Enni sollen an Ladesäulen Strom zu ihrem gewohnten Tarif zapfen, sagen dei Christdemokraten im Neukirchen-Vluyner Rat. In einem Antrag bitten sie die Verwaltung, zusammen mit der Enni anch Wegen zu suchen, um dies zu ermöglichen.

Die CDU-Fraktion will die E-Mobilität sozialverträglich in Neukirchen-Vluyn voranbringen. Für die nächste Sitzung des Ausschusses für Digitales, Nachhaltigkeit und Wirtschaftsförderung am 14. März stellt sie dazu einen Antrag. Die Verwaltung soll damit beauftragt werden, zusammen mit Enni eine Möglichkeit zu sondieren, den Stromkunden der Enni ein Ladetarif an den Enni-Ladesäulen anzubieten, der dem häuslichen, persönlichen, privaten Stromtarif entspricht. Eine Ausweitung auf weitere Anbieter sei ebenfalls zu prüfen.