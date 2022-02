Energieversorgung in Haan : Stadtwerke nehmen vorerst keine Strom-Neukunden auf

Haan Die galoppierenden Energiepreise und damit verbundene Risiken führen dazu, dass die Stadtwerke Haan momentan keine Strom-Neukunden mehr aufnehmen. Dies geht aus einer Antwort der Stadtwerke auf eine entsprechende Anfrage des Seniorenbeirats hervor.

Darin heißt es unter anderem, die Beschaffungskosten für Strom und Gas seien um ein Vielfaches angestiegen und müssten „leider sukzessive weitergegeben werden“, was momentan lediglich durch die langfristige Beschaffungsstrategie der Stadtwerke abgemildert werde. „Auch nach den Prognosen der internationalen Energieagentur dürften die extrem hohen Energiepreise mindestens das ganze Jahr anhalten“, sodass alle Versorgungsunternehmen vermutlich kontinuierlich „preislich entsprechend nachziehen werden“, heißt es in der Antwort weiter. Da die Firma EON in Haan für die Grundversorgung beim Strom zuständig sei und nicht die Stadtwerke, setze man die Aufnahme von Neukunden in diesem Segment so lange aus, bis das Beschaffungsniveau wieder stabiler sei.