Humanitäre Katastrophe im Mittelmeer : Dinslaken ist jetzt Sicherer Hafen für Geflüchtete

Die Zustände in Flüchtlingeslager auf den griechischen Inseln wie hier in Moria ist Katastrophal. Foto: dpa/Aggelos Barai

Die Stadt Dinslaken ist nun auch offiziell Mitglied im Bündnis „Städte Sicherer Häfen“. Der Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert hat Dinslakens Bürgermeister Michael Heidinger jetzt in einem Schreiben über die Aufnahme informiert und Dinslaken als 32. Mitglied im Bündnis begrüßt.

In dem Schreiben heißt es: „Sichere Fluchtwege und ein menschenwürdiges Ankommen in unseren Kommunen, Gemeinden und Landkreisen sind Anliegen, welche das Bündnis ‚Städte Sicherer Häfen‘ und die Initiative ‚Seebrücke‘ gemeinsam in die Tat umsetzen wollen.“ Allen Sicheren Häfen gemeinsam sei der Wille, einen Beitrag zu leisten, um die humanitäre Katastrophe der Flüchtlinge auf dem Mittelmeer zu beenden. Am 25. März gibt es ein Arbeitstreffen des Bündnisses in Marburg. Dort wird dann auch Dinslaken vertreten sein. Der Dinslakener Stadtrat hatte sich im vergangenen Oktober per Beschluss mehrheitlich zum Bündnis und seinen Zielen bekannt.