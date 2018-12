Förderverein und Burghofbühne laden ein: Mirko Schombert liest Gedichte von Erich Fried

Dinslaken Der Intendant der Burghofbühne ist am 15. Januar zu Gast beim „Rendezvous nach Ladenschluss“ in der Evangelischen Stadtkirche.

Am 15. Januar präsentiert die Burghofbühne beim „Rendezvous nach Ladenschluss“ in der Evangelischen Stadtkirche Dinslaken „Gedichte von Erich Fried“. Fried (1921 bis 1988) ist einer der bekanntesten deutschsprachigen Lyriker des 20. Jahrhunderts. Vor allem mit seinen Liebesgedichten, am bekanntesten darunter das Gedicht „Was es ist“, erzielte er große Wirkung.

Erich Fried galt als der Journalist unter den Poeten, weil er unermüdlich Tagesaktualitäten in Lyrik verwandelte. Er beteiligte sich am politischen Diskurs seiner Zeit, hielt Vorträge, nahm an Demonstrationen teil und vertrat öffentlich Positionen der Außerparlamentarischen Opposition, so dass er sich in konservativen Kreisen einen Ruf als „Stören-Fried“ erwarb. Mit seinen leisen Tönen prägte er sich allerdings am meisten ein: „Zweifle nicht / an dem /der dir sagt /er hat Angst / aber hab Angst / vor dem / der dir sagt / er kennt keinen Zweifel." Seine Gedichte werden in der Stadtkirche vom Intendanten der Burghofbühne Mirko Schombert gelesen.