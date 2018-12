Mit Pflastersteinen : Berufskolleg: Einbrecher werfen Scheiben ein

Dinslaken Mit Pflastersteinen haben Unbekannte drei Scheiben am Berufskolleg an der Wiesenstraße eingeworfen. Die Tat hat sich laut Polizei bereits vor einer Woche ereignet, und zwar zwischen Freitag, 17 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr. Der Hausmeister bemerkte den Schaden und verständigte die Polizei. Zunächst war kein Hinweis darauf zu erkennen, dass die Täter auch in das Schulgebäude gelangt waren.

Zu einem späteren Zeitpunkt meldete sich der Hausmeister auf der Polizeiwache in Dinslaken und gab an, dass aus einem Schrank eine Geldkassette gestohlen worden war. Hinweise nimmt die Polizei in Dinslaken entgegen, Telefon 02064 6220.

