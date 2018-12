Start am 6. Februar: Themenabende: Klima, Gärten und Gutes aus dem Bienenstock

Dinslaken Das Programm der Arbeitsgemeinschaft Energie und Umwelt fürs erste Halbjahr 2019 ist da.

Aktuell und hochpolitisch wird es in den neuen Themenabenden der Arbeitsgemeinschaft Energie und Umwelt. Das Programm für das 1. Halbjahr 2019 liegt druckfrisch vor. Die Klimakonferenz in Katowice ist gerade gestartet und mit diesem Thema wird auch die Reihe in Dinslaken beginnen. Am 6. Februar wird Stefan Rostock vom Bonner Verein Germanwatch berichten, was er in diesen Tagen in Polen erlebt. Die Region um Katowice ist ähnlich wie Dinslaken durch ein Umland mit Schwerindustrie und Bergbau geprägt. Den Strukturwandel schaffen und Menschen dabei mitnehmen, ist die große Herausforderung vor Ort. Mit dem Klimawandel und den Anpassungen an ein sich weiter veränderndes Klima steht eine weitere Ansage an Veränderungen lokal und global bevor. Interessierte können mitdiskutieren und Fragen dazu stellen, was die Ergebnisse aus der Konferenz hier und weltweit bedeuten können.