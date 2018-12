Deutliche Einbußen: Klimawandel bremst Schiffsverkehr aus

Voerde/Wesel Wochenlang konnten Schiffe den Rhein aufgrund des niedrigen Pegels nur eingeschränkt nutzen. Jetzt läuft der Güterverkehr wieder einwandfrei, doch auf Logistik-Firmen kommen neue Herausforderungen zu.

Schiffe transportierten nur eingeschränkt Waren, viele Logistik-Unternehmen nutzten statt der Rhein-Straße mehr Züge und Lkws. Seit dem Sommer war der Rhein-Pegel aufgrund anhaltender Dürre auf einem sehr niedrigen Stand, auch am Niederrhein wurde das zur Herausforderung. „Die Deltaport-Häfen haben 2018 dadurch zehn Prozent Mengeneinbußen zu beklagen“, sagt Andreas Stolte, Geschäftsführer der Hafengesellschaft, die bei der Abwicklung der Logistik an folgenden Häfen unterstützt: Rhein-Lippe-Hafen und Stadthafen in Wesel sowie den Hafen Emmelsum in Voerde. Zu Engpässen bei der Kundschaft sei es aber nicht gekommen, es musste keine Produktion eingestellt werden, so Stolte. Nun ist die kritische Situation vorerst vorbei, der Regen in den vergangenen Wochen hat dafür gesorgt, dass wieder ganz normaler Schiffsverkehr auf dem Rhein in der Region möglich ist.