Pilotprojekt Corona wird im Abwasser früher erkannt

Ingo Brohl, Landrat des Kreises Wesel, freut sich darüber, dass dieses Pilotprojekt im Kreis Wesel stattfindet. „Die Erkenntnisse aus dem wissenschaftlichen Projekt sind wertvoll und zeigen Trends auf, bevor sie sich in den Infektionszahlen niederschlagen. Ich hoffe, dass sich dieses Frühwarnsystem etabliert und in zukünftig möglichen pandemischen Lagen auch genutzt werden kann“, so Brohl.