Weiterhin Widerstand gegen das Vorhaben Investor speckt Pläne für Logistikpark ab

Auch mit den geänderten Planungen des Unternehmens Greenfield Development, das in Emmelsum ein Logistikzentrum errichten will, können sich etliche Voerder nicht abfinden und lehnen sie entschieden ab. Bevor der Stadtentwicklungsausschuss im Rathaus tagte und der Investor seine abgespeckten Planungen in der Sitzung öffentlich vorstellte, demonstrierten mehr als 80 Bügerinnen und Bürger auf dem Marktplatz gegen das Vorhaben. Denn das, so Johannes Hansen von der Initiative Emmelsum Biotop retten, stelle einen viel zu starken Eingriff in eine Kulturlandschaft dar, die in Industriefläche umgewandelt werden solle.