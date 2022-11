Flächen für Wohnungsbau in Dinslaken-Eppinghoven Landwirte fürchten den Verlust kleinbäuerlicher Strukturen

Wie der Ortsbauernvorsitzende aus Dinslaken, Heinrich Vahnenbruck, berichtet, sind neben dem Wohnungsbau auch Maßnahmen zur Renaturierung der Emscher geplant. „Die verbleibende, wenige landwirtschaftliche Fläche in Dinslaken muss noch für die Nahrungsmittelproduktion und die Existenzsicherung der Landwirte zur Verfügung stehen. Außerdem sind die wenigen landwirtschaftlichen Flächen wichtige Freiluftschneisen, um in Zeiten des Klimawandels mit immer heißer werdenden Sommern kühle, frische Luft in die Stadt zu bringen.“