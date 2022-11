Karten gibt es kostenfrei : Dinslaken würdigt das ehrenamtliche Engagement

Dinslaken Unter dem Motto „Dinslaken, Ehrensache“ steht die Ehrenamts-Preisverleihung, die am 25. November in der Kathrin-Türks-Halle stattfindet.

Bald ist es endlich soweit: Am kommenden Freitag, 25. November, findet die neue Ehrenamts-Preisverleihung „Dinslaken, Ehrensache!“ statt. Die Karten für diese besondere Veranstaltung sind kostenfrei erhältlich. Wer in Dinslaken ehrenamtlich tätig ist und am Freitagabend dabei sein möchte, erreicht dazu das Organisationsteam der Dinslakener Stadtverwaltung per E-Mail an ehrenamtspreis@dinslaken.de.