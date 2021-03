Nicht „pandemiekonform“ möglich : Orker Schützenfest ist auch für dieses Jahr abgesagt

Das Domizil des Bürger-Schützen-Vereins "Frohsinn" Mehr-Ork-Gest. Foto: Carsten Pfarr

Voerde Auch in diesem Jahr wird es kein Orker Schützenfest geben. Der Vorstand des Vereins ,Frohsinn’ Mehr-Ork-Gest 1927 sehe keine Möglichkeiten, „das Orker Schützenfest am traditionellen Termin Ende Mai pandemiekonform durchzuführen“, teilte der Verein am Wochenende mit. „Schweren Herzens sagt der Vorstand das Fest ab.“

Man bedauere, dass das Fest erneut der Pandemie zum Opfer falle. „Ob und wenn ja welche dezentralen Alternativen für die Vereinsmitglieder möglich sein werden, wird der Vorstand vor dem Hintergrund der Pandemie-Entwicklung und der Rechtslage der Ende Mai gültigen Corona-Schutzverordnung für NRW beraten.“

Der Verein danke allen Partnern und Sponsoren, „die uns trotz der schwierigen Lage bei der Vorbereitung des Schützenfests unterstützt haben“, heißt es. „Besonderer Dank gilt unserer Königin Nicole, die gemeinsam mit ihrem Thron ihre lange Regentschaft fortführt.“ Das bedeutet, dass Königin Nicole Plewka und König Lars Wehrs für ihren Verein in eine dritte Amtszeit gehen. Man hofft nun auf die Chance für Feierlichkeiten im kommenden Jahr.

(RP)