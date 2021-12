Cornelius-Gesellschaft Selikum : Weihnachtliche Klänge an der Neusser Corneliuskappelle

Selikum Den Menschen in der Pandemie noch einmal etwas Schönes anbieten – das war das Ziel der Cornelius-Gesellschaft, welche die Bürger Selikums mit Weihnachtsmusik erfreute.

Weihnachtliche Klänge lockten viele Bürger an die Corneliuskapelle. Sie folgten der Einladung der Cornelius-Gesellschaft, dessen Vorstand den Mitgliedern und Bürgern von Selikum noch einmal etwas Schönes in der Pandemie anbieten wollte. Der Heimat- und Sportverein aus Selikum verteilte währenddessen 250 Weckmänner an Kinder und schenkte alkoholfreien Punsch, Glühwein und Wasser aus. „So kurz vor Weihnachten noch das ein oder andere Lächeln in den Gesichtern der Menschen sehen zu können, ermutigt uns, die Weihnachtsmusik auch im kommenden Jahr wieder zu organisieren.“ sagt Thomas Schommers, Vorsitzender der Cornelius-Gesellschaft Für die Cornelius-Gesellschaft endet auch das zweite Jahr der Pandemie ohne Appeltatefest – aber für das Jahr 2022 wird dies wieder fest eingeplant.