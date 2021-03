Video-Botschaft von Dinslakens Bürgermeisterin : Baum-Pflanzung für Opfer rassistischer Gewalt geplant

Dinslaken In Dinslaken sollen Bäume zum Gedenken an die Opfer der rechten Terrorgruppe „NSU“ gepflanzt werden. Die Stadt wolle ein Zeichen setzen, erklärte Bürgermeisterin Michaela Eislöffel.

Dinslakens Bürgermeisterin Michaela Eislöffel erwartet nach der Entwicklung der vergangenen Woche für die kommende Woche erneut steigende Corona-Inzidenz-Zahlen. Sie gehe davon aus, dass die Werte zum Wochenende wieder auf über hundert steigen werden, sagte sie am Freitag in ihrer wöchentlichen Video-Botschaft an die Bevölkerung. Möglicherweise würden dann „Maßnahmen zurückgefahren werden“.