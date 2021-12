Unsicherheit und Sorgen : Vor Corona-Wellen rufen mehr Menschen bei der Telefonseelsorge an

Bochum In teilweise jedem fünften Gespräch geht es um die Corona-Pandemie. Bis zu 3500 Anrufe pro Tag bewältigen die Mitarbeiter der Telefonseelsorge. Viele Menschen haben die Nummer im Jahr 2020 zum ersten Mal gewählt.

Einsamkeit, Unsicherheit und Sorgen in der Pandemie haben sich bei der Telefonseelsorge niedergeschlagen. „Wir haben festgestellt, dass der Bedarf an Gesprächen immer kurz vor einer Corona-Welle zunimmt und später wieder etwas abflaut. In ruhigen Zeiten sind es 2500, 2800 Anrufe am Tag, dann steigert es sich auf bis zu 3500 Anrufe pro Tag“, sagt Ludger Storch, der sich mit Statistiken der Telefonseelsorge beschäftigt und die Telefonseelsorge Bochum leitet. 2020 wurden nach seinen Angaben 44.600 Mails beantwortet und 33.500 Chats durchgeführt, für das zu Ende gehende Jahr rechnet er mit etwa ebenso vielen.