Kulturprojekte in Dinslaken und Wesel : LVR fördert „Roter März“ und Theater Halbe Treppe

Der Kulturausschuss der Landschaftsversammlung Rheinland hat in seiner Sitzung am Donnerstag für das kommende Jahr die Förderung von 107 kulturellen Projekten mit rund 5,6 Millionen Euro in den rheinischen Städten und Kreisen empfohlen. Den Kreis Wesel erreichen Zuwendungen in Höhe von 87.500 Euro für drei Projekte: für die 3D-Rekonstruktion bzw. Visualisierung von Alt- und Neu-Büderich sowie die Theaterinszenierung „Roter März“ zur Eröffnung der Kathrin-Türks-Halle in Dinslaken von Adnan G. Köse. Der Regisseur, Autor und Schauspieler beleuchtet in seinem Stück die März-Unruhen 1920 und die Umstände in den Jahren davor, die zum Aufstand führten. Eine weitere Förderung gibt es für die theaterspezifische Ausstattung des Theaters „Halbe Treppe“ in Lohberg.