Busse halten in Dinslaken, Voerde, Wesel : Bahnstrecke gesperrt: RE 19 fällt am Wochenende aus

Bahnstrecke gesperrt: RE 19 fällt am Wochenende aus

Busse halten in Dinslaken, Voerde, Wesel

Dinslaken/Voerde/Wesel Wegen Bauarbeiten der DB Netz AG kommt es vom 19. bis 21. September zu einer Streckensperrung zwischen Oberhausen und Zevenaar/Arnhem.

Außerdem verkehrt zusätzlich eine Expresslinie zwischen Oberhausen Hauptbahnhof und Arnheim mit Zwischenhalten in Wesel, Emmerich, Emmerich-Elten und Zevenaar. In Oberhausen Hauptbahnhof besteht jeweils Anschluss zu den Zügen der Linie RE 19. In Wesel besteht Anschluss zu den Zügen der Linie RE 19a.