Infizierte Schüler in Dinslaken und Hünxe : Zwei Corona-Fälle an Schulen

Dinslaken/Hünxe Es gibt zwei weitere Corona-Fälle an Schulen. Betroffen sind die Gesamtschule Hünxe und die Realschule im Gustav-Heinemann-Schulzentrum Hiesfeld.

An der Realschule im Gustav-Heinemann-Zentrum in Dinslaken wurde ein Schüler und an der Gesamtschule Hünxe eine Schülerin positiv auf das Coronavirus getestet, wie der Kreis Wesel am Mittwoch mitteilte. Gesundheitsamt und beide Schulleitungen hätten unmittelbar weitere Maßnahmen eingeleitet. Neben den positiv getesteten Personen befinden sich in beiden Fällen jeweils zehn weitere Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen der Nachverfolgung als enge Kontakte ermittelt wurden, in Quarantäne. Aus organisatorischen Gründen wird die Klasse der Realschule Hiesfeld vorerst im Fernunterricht beschult. An der Gesamtschule Hünxe sind nach Mitteilung des Kreises weitere Maßnahmen nicht erforderlich. Für für die übrigen Schülerinnen und Schüler sowohl der Gesamtschule Hünxe als auch der Realschule Hiesfeld läuft der Schulbetrieb unter den aktuellen Hygienevorgaben weiter.