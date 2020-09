Verstärkung fürs Grünflächenamt Dinslaken : Angekommen auf dem ersten Arbeitsmarkt

Dinslaken ASE-Mitarbeiter Sven Engl und Matthias Fahrendhorst erhalten Verträge im Fachdienst Grünflächen der Stadt Dinslaken. Darüber hinaus arbeiten im gesamten Stadtgebiet mehr als 25 Beschäftigte der ASE-Werkstätten bei verschiedenen Kooperationspartnern.

Die Kooperation zwischen den Albert-Schweitzer-Einrichtungen (ASE) und der Stadt Dinslaken besteht seit fünf Jahren. Darüber hinaus arbeiten im gesamten Stadtgebiet mehr als 25 Beschäftigte der ASE-Werkstätten bei verschiedenen Kooperationspartnern. „Die Werkstatt steht sinnbildlich als Sprungbrett auf den ersten Arbeitsmarkt. In der Werkstatt werden sie beruflich qualifiziert und lernen den Arbeitsalltag kennen. Die Beschäftigten werden selbstsicher und, wie in diesem Fall, finden wir den optimalen Arbeitsplatz“, freut sich Marc Zeisel. Er ist bei der ASE für die Kooperation mit den Unternehmen verantwortlich und unterstützt die Menschen bei der Eingliederung.

Diese erfolgreiche Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt wurde erst durch die fachliche Unterstützung der ASE und des Integrationsfachdienstes Wesel möglich. In enger Zusammenarbeit mit der Personalabteilung des Stadt Dinslaken konnten so die besonderen Erfordernisse in der Gestaltung des Arbeitsplatzes, sowie Fördermöglichkeiten geprüft und umgesetzt werden. Die Arbeitsverträge wurden, unter Berücksichtigung des Förderprogramms „Budget für Arbeit“ des Landschaftsverbands Rheinland geschlossen. Das Ziel: Beschäftigung auf dem Arbeitsmarkt ist ein Bestandteil der Eingliederungshilfe (Teilhabe am Arbeitsleben) für Menschen, die in einer Werkstatt arbeiten.