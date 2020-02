Person aus Wohnung gerettet : Feuer in Mehrfamilienhaus an der Talstraße

Der Feuerwehr-Einsatz auf der Talstraße. Foto: Feuerwehr Dinslaken

Dinslaken Die Dinslakener Feuerwehr musste am Sonntagabend gegen 17.38 Uhr zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Talstraße ausrücken. „Bei Eintreffen der Kräfte an der Einsatzstelle hatte sich der Großteil der Hausbewohner bereits auf der Straße in Sicherheit gebracht“, berichtet die Wehr.

„Ein Bewohner befand sich jedoch noch in der verrauchten Brandwohnung und musste durch die Feuerwehr ins Freie geführt werden. Anschließend ging ein Trupp mit Pressluftatmern, Wärmebildkamera und Kleinlöschgerät vor und kontrollierte die Wohnung.“ In der Küche stießen die Einsatzkräfte auf ein brennendes Elektrogerät als Ursache des Unglücks. Drei betroffene Bewohner wurden noch vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr lüftete das Haus, um den Brandrauch aus den Räumlichkeiten zu entfernen. Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, wurde jedoch wegen der starken Verrauchung und des Brandschadens für unbewohnbar erklärt. Nach rund einer Stunde war der Einsatz für die Einheiten Hauptwache und Stadtmitte beendet.

Zuvor hatte die Dinslakener Feuerwehr am Sonntag bereits mehrere wetterbedingten Einsätze. Unter anderem musste an der Heistermannstrasse ein umgestürzter Baum beseitigt werden, der zum Teil in einer Stromleitung hing. Die Stadtwerke schalteten den Strom in dem Bereich ab. Größere Probleme entstanden außerdem durch die starken Regenfälle. Die Wassermassen ließen die Kanalisationen volllaufen, es gab überflutete Straßenfahrbahnen. Bei diesen Einsatzstellen wurde die Feuerwehr durch den städtischen Din-Service unterstützt.

(RP)