Geld und Schmuck gestohlen : „Falsche Polizisten“ betrügen Seniorin in Lohberg

Dinslaken Trotz zigfacher Warnungen seitens der Polizei fallen immer wieder ältere Menschen auf dieselbe Betrugsmasche rein. Am Samstag brachten Gauner eine 82-jährige Frau aus Lohberg um Geld und Schmuck.

An der Knappenstraße in Lohberg ist am Samstagabend eine 82-jährige Dinslakenerin Betrügern auf den Leim gegangen. Mit der bekannten Masche „falsche Polizeibeamte“ brachten sie die Seniorin dazu, Bargeld und Schmuck in einen Umschlag zu stecken und im Flur eines Mehrfamilienhauses abzulegen. Die Betrüger holten den Umschlag dann gegen 20 Uhr unbemerkt ab. Hinweise an die Polizei in Dinslaken, Telefon 02064 6220.