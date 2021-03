Beton ausgekippt, Wände beschmiert : Chaoten wüten in Neubau in Hiesfeld

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges in der Nähe der Baustelle bemerkt haben. Foto: dpa/Fabian Strauch

Unbekannte haben am Wochenende in einem Rohbau an der Sterkrader Straße gewütet. Die Polizei sucht Zeugen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In einem Rohbau an der Sterkrader Straße in Hiesfeld haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag Chaoten gewütet. Die Täter schlugen zunächst ein Fenster im Kellergeschoss des Hauses ein. Anschließend drangen sie in den Rohbau ein, beschmierten die Räume mit Grundierung, kippten Beton aus, vermischten diesen mit Wasser und beschmierten einen Sicherungskasten. Einen weiteren nahmen sie mit.