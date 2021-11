Seniorin übergibt fünfstelligen Geldbetrag : „Falsche Polizisten“ tricksen in Wesel 83-Jährige aus

Immer wieder fallen ältere Menschen auf Betrüger herein, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Wesel Der „Enkeltrick“ zieht immer wieder. Am Donnerstag fiel eine 83-jährige Frau aus Wesel auf unbekannte Gauner rein. Die Polizei sucht Zeugen, die die Geldübergabe in Flüren beobachtet haben.

Am Donnerstag fiel wieder eine Seniorin auf raffinierte Betrüger herein und übergab einem unbekannten, angeblichen Polizisten, einen hohen fünfstelligen Betrag. Die 83-Jährige erhielt gegen 12 Uhr einen Anruf und glaubte, ihre Schwiegertochter säße weinend am anderen Ende der Leitung. Sogleich übernahm ein angeblicher Kriminalbeamter das Telefon und erklärte der Seniorin, ihre Schwiegertochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Das Weinen im Hintergrund und die fordernde Stimme des Betrügers zeigten Wirkung bei der völlig fassungslosen alten Dame. Sie holte aus ihrem Bankschließfach und Geld, steckte es in einen Briefumschlag und übergab den an der Ecke Bislicher Straße / Goethestraße in Flüren einem unbekannten Täter.