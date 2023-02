Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet Friedensdorf International unterstützt Nothilfe für Syrien

„Zerstörung und Leid nehmen in der Grenzregion zwischen der Türkei und Syrien unvorstellbare Ausmaße an. Minütlich erscheinen neue Bilder von in Schutt liegenden Städten. Bilder von Menschen, die in massiven Trümmerbergen verzweifelt nach ihren Angehörigen suchen“, schreibt das Friedensdorf in einer Pressemitteilung. Im Nordwesten Syriens treffen die verheerenden Erdbeben vor allem vier Millionen Binnengeflüchtete des seit zwölf Jahren andauernden Bürgerkriegs und so Menschen, die ohnehin alles verloren und schutzlos unter fatalen Bedingungen in baufälligen Gebäuden gelebt haben. Viele Familien mit Kindern verbringen die Nächte nun bei Schnee und Temperaturen um den Gefrierpunkt im Freien. Sie haben wegen der Nachbeben Angst, in ihre Häuser zurückzukehren, sofern diese noch stehen. In der Region Afrin wurden ganze Siedlungen durch die Erschütterungen ausgelöscht.