Aluminiumhütte mit gutem Ruf Arbeitsplätze bei Trimet in Voerde sind begehrt

In seiner Heimat Griechenland sah Dimitrios Poutachidis für sich keine beruflichen Perspektiven. Also machte er sich auf nach Deutschland, in der Hoffnung, hier Arbeit zu finden und eine Ausbildung machen zu können. Was er sich erträumt hatte, ging für ihn in Erfüllung. Der heute 24-Jährige ergatterte einen Ausbildungsplatz in der Voerder Trimet-Aluminiumhütte, machte dort seine Lehre zum Maschinen- und Anlagenführer und wurde übernommen. Heute arbeitet er in der Elektrolyse des Werkes in Emmelsum und fühlt sich pudelwohl. Weg will er von dort nicht. „Warum auch? Ich wurde hier gut aufgenommen und bin sehr zufrieden“, sagt der junge Mitarbeiter, der in der Nachbarstadt Wesel wohnt.