Erdbeben in der Türkei Team aus Hünxe startet ins Katastrophengebiet

Die Erdbebenkatastrophe in der Türkei wirkt sich bis an den Niederrhein aus: Unter anderem vom Training Center Retten und Helfen (TCRH) in Hünxe starten noch heute Abend Helfer Richtung Türkei. Im Hünxer Informations- und Lagezentrum wird der Einsatz koordiniert.

06.02.2023, 14:43 Uhr

Das schwere Erdbeben in der Türkei wirkt sich bis nach Hünxe aus. Foto: dpa/Anas Alkharboutli