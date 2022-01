Polizei sucht Besitzer von 15 gestohlenen Rädern : Fahrraddieb wollte Beute im Internet verhökern

Dinslaken Vor einem Monat war einem 50-jährigen Mann in Dinslaken das E-Bike gestohlen worden. Jetzt entdeckte er es zufällig auf einer Verkaufsplattform im Internet wieder.

Elf Drahtesel stellten Beamte an der Wohnung seiner Eltern sicher. Ein 50-jähriger Radfahrer hatte Mitte Dezember Anzeige bei der Polizei erstattet, weil ihm sein E-Bike an der Straße Pestalozzidorf gestohlen worden war. In der vergangenen Woche fiel ihm auf, dass sein Zweirad auf einer Verkaufsplattform im Internet angeboten wurde.