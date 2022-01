Kaum zu glauben und zum Glück auch nicht wahr : Hiesfeld wird Schauplatz einer wilden Corona-Legende

Corona-Maßnahmen im Supermarkt (Symbolbild), hier in einem Geschäft in Dresden. Eine „urbane Legende“, die sich beim Einkaufen abgespielt haben soll, verbreitet sich seit einiger Zeit. Foto: dpa/Robert Michael

Dinslaken-Hiesfeld Ein Corona-Patient, der im Supermarkt erkannt wird: Das ist der Stoff, aus dem derzeit Legenden gestrickt werden. Einem Gerücht zufolge soll sich so was jetzt angeblich auch noch in Hiesfeld abgespielt haben.