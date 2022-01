Alle Saalveranstaltungen abgesagt : Für Gruen-Weiss Walsum geht es um viel Geld und ums Vereinsleben

Walsum Die gruen-weissen Narren aus Walsum haben alle Saalveranstaltungen abgesagt. Jetzt geht es ums Geld: Kosten von 75.000 bis 80.000 Euro stehen im Raum. Und es geht um die Zukunft: Das Vereinsleben soll nicht sterben.

Die 2G-Plus-Vorgabe oder eine nachträgliche Einschränkung von Besucherzahlen hätten zum finanziellen Fiasko werden können. „Wir hatten tatsächlich schon fast alle Karten verkauft.“ Vor allem aber, so Manfred Kögler, „wollen wir als Verein vor allem nicht das Risiko von Ansteckungsgefahren in der Halle tragen“.

In Sachen Mieten gibt es aber schon mal Entwarnung: Nach den jüngsten Informationen des Vereins kann er die Buchung der Walsumer Stadthalle einfach stornieren. Abgesehen davon gibt es beim Bund einen Fonds für Entschädigungen, „und es sieht so aus, dass die Künstlergagen in diesen Rettungsfonds hineinfallen“, so Klein weiter. „Aber wie viel wir am Ende tatsächlich aus dem Fonds bekommen, können wir heute nicht sagen. Das kann bei hundert Prozent liegen, es kann auch sein, dass einiges an uns kleben bleibt.“