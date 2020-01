Finale in Wuppertal : Sprachgenie Fiona Kalberg holt zweiten Preis

Die Schülerin des Gymnasiums Voerde gehört zu den größten Sprachtalenten Deutschlands.

Vor Sprachexperten aus Schule, Universität und Wirtschaft stellte sich Fiona Kalberg anspruchsvollen Aufgaben. So musste sie etwa in einer Diskussion über Albert Einsteins These „Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt“ punkten. Dabei ging es darum, mehrere Fremdsprachen einzusetzen oder eine mehrsprachigen Theater-Video-Präsentation zu erstellen. „Andere Sprachenbegeisterte aus ganz Deutschland kennenzulernen und mit ihnen zu kommunizieren, hat wahnsinnig Spaß gemacht“, sagte die Preisträgerin. In Wuppertal habe sie geradezu „den Zauber, der Sprachen innewohnt“,, wahrgenommen. Ihre ohne große Motivation, sich mit Fremdsprachen zu beschäftigen, sei dadurch weiter gestiegen.